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Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit iddialarıyla ilgili ifade verdi

22.12.2020 20:43 | Son Güncelleme:
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Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit iddialarıyla ilgili ifade verdi

İnfaz Yasası kapsamında geçen nisan ayında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit iddialarıyla ilgili bugün savcılığa ifade verdiğini duyururken, "Artık birileri ne Sayın devlet başkanımıza ne de Sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddia edilen İnfaz Yasası kapsamında geçen nisan ayında tahliye olan Alaattin Çakıcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusuyla ilgili olarak ifade verdiğini duyurdu.

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"YARGI BU DAVA İLE İLGİLİ SORUŞTURMASINI BAŞLATMIŞ, İFADEM ALINMIŞTIR"

Alaattin Çakıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı, bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır."


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