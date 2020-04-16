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  4. Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk fotoğrafı! Tahliye sonra ilk olarak nereye gitti?

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk fotoğrafı! Tahliye sonra ilk olarak nereye gitti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

İnfaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından Alaattin Çakıcı tahliye edildi. Gece saatlerinde Ankara Sincan Cezaevi'nden 16 yıl sonra çıkan Alaattin Çakıcı soluğu bir otelde aldı. Alaattin Çakıcı cezaevinden maskeyle çıkarken, ilk fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı yeni infaz düzenlemesiyle tahliye edildi. Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi gece saatlerinde gerçekleşti. Çakıcı'yı cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın çalışma arkadaşları karşıladı.

Alaattin Çakıcı Ankara Sincan Cezaevinden gece saatlerinde maskeyle çıktı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tahliye olan herkes gibi Çakıcı'ya da maske verildi.

ARAÇ KONVOYU ALAATİN ÇAKICI'YA EŞLİK ETTİ

Alaattin Çakıcı cezaevinden siyah bir minibüs ile ayrıldı. Yakınları ve avukatlarının içinde olduğu bir araç konvoyu Çakıcı'yı izledi. Medyanın cezaevi çıkışında görüntü almasına izin verilmedi.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN TAHLİYE SONRASI İSE GÖRÜNTÜSÜ

Alaattin Çakıcı'nın son halini gösteren bu fotoğraflar kısa süre sonra sosyal medyaya düştü. Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkınca eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Saroz'daki oteline gitti. Avukatı Zeynep Çiftçi 'müvekkilinin otelde inzivaya çekildiğini' açıkladı.

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