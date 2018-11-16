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Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 ilde düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 zanlı yakalandı.

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

K.A'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A'nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı. Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri belirlendi.

ÖZEL EKİP BİRÇOK İLDE HAREKETE GEÇTİ

Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri yakaladığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

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Alaattin Çakıcı suç örgütü operasyon Emniyet

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kaç yaşıma geldim hala bu adamla uğraşıyorsunuz siz olayları bitirmek istemiyorsunuz yalan dolanpkk'nın neyi var tsk gibi tank uçak asker sayısı teknolojik askeri meyi var bu adamların? her şeyi rant yapmışınız neden sürekli yol yapıyorsunuz doymadı mı bu yol yapan şirket? fabrika yapan bi'yandaş yok mu?
Bahçeli duymasın
devlet bahçeli ne olacak onun kankasi...
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