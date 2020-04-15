Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu? Alaattin Çakıcı kimdir, ne suçu işledi?

“Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

Bahçeli, Çakıcı ve Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesini" doğru bulmadığını birçok vesileyle beyan etmiş ve 2018 yılında Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için yürütülen kampanyaya tepki göstererek şöyle söylemişti:

Çakıcı'nın bu infaz düzenlemesinden yararlanması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile müzakerelerinde ön planda tuttuğu "kırmızı çizgilerinin" başında yer alıyordu.

Resmi bir açıklama olmasa da Sincan Kapalı Cezaevinde ‘organize suç örgütü yönetmek’ten mahkûm olan Alaattin Çakıcı'nın tahliye işlemlerinin başladığı iddia ediliyor.

Merakla beklenen infaz düzenlemesi dün Meclis'ten geçti. Muhalefetin tepki gösterdiği düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanırken, binlerce mahkumun da tahliye işlemleri başladı. İnfaz yasası düzenlemesi ile Alaattin Çakıcı'nın da tahliye olacağı haberleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 tarihinde doğdu. 67 yaşındadır. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Evlilikleri ise Nuriye Uğur Kılıç (1991–1994) ile oldu.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı

-Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

-15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.