HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu? Alaattin Çakıcı kimdir, ne suçu işledi?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu? Alaattin Çakıcı kimdir, ne suçu işledi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 08:59 | Son Güncelleme

Alaattin Çakıcı tahliye oluyor haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından özellikle sosyal medyada Çakıcı'nın tahliye işlemlerinin başladığı konuşulmaya başlandı. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mı?” dediği Alaattin Çakıcı kimdir? İşte tahliye edilip edilmediği merak konusu olan Alaattin Çakıcı'yla ilgili tüm bilgiler...

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu? Alaattin Çakıcı kimdir, ne suçu işledi?

Merakla beklenen infaz düzenlemesi dün Meclis'ten geçti. Muhalefetin tepki gösterdiği düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanırken, binlerce mahkumun da tahliye işlemleri başladı. İnfaz yasası düzenlemesi ile Alaattin Çakıcı'nın da tahliye olacağı haberleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Resmi bir açıklama olmasa da Sincan Kapalı Cezaevinde ‘organize suç örgütü yönetmek’ten mahkûm olan Alaattin Çakıcı'nın tahliye işlemlerinin başladığı iddia ediliyor.

DEVLET BAHÇELİ'NİN 'KIRMIZI ÇİZGİSİ'YDİ

Çakıcı'nın bu infaz düzenlemesinden yararlanması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile müzakerelerinde ön planda tuttuğu "kırmızı çizgilerinin" başında yer alıyordu.

BAHÇELİ ALAATTİN ÇAKICI VE KÜRŞAT YILMAZ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Çakıcı ve Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesini" doğru bulmadığını birçok vesileyle beyan etmiş ve 2018 yılında Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için yürütülen kampanyaya tepki göstererek şöyle söylemişti:

“Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 tarihinde doğdu. 67 yaşındadır. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Evlilikleri ise Nuriye Uğur Kılıç (1991–1994) ile oldu.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı

-Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

-15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

-Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

-Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındıKırklareli’nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?
Anahtar Kelimeler:
af infaz düzenlemesi Alaattin Çakıcı tahliye Alaattin Çakıcı Alaattin Çakıcı kimdir Alaattin Çakıcı suçu

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Savcı Sayan'dan çağrı: Ağrı dağına Nuh’un gemisini inşa edelim

Savcı Sayan'dan çağrı: Ağrı dağına Nuh’un gemisini inşa edelim

Diğer Haberler
Durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide korona virüs tespit edildi

Durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide korona virüs tespit edildi

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

5 partiden ortak önerge! Meclis sağlıkta şiddete karşı birleşti

Meclis sağlıkta şiddete karşı birleşti

İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

Cezaevlerinden tahliyeler başladı 

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.