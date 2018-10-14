Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Eylül'de 'evrakta sahtecilik yaptıkları' ve 'suç örgütüne üye oldukları' iddiası üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla, aralarında İl Sağlık eski Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli, 15 Eylül'de sevk edildikleri savcılık tarafından salıverildi.
İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K., H.G., S.Z., İ.K. ve H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanırken, S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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