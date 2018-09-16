Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Alaattin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı. Raporda Çakıcı için, “Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir” ifadeleri yer almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, F.E.G, T.A, A.Ü, H.G. İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece "evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.B, A.D, M.O, M.K, E.Ş, C.Ş, O.Ş, Y.Ö, M.Y, M.G, S.D, İ.İ, M.U, Ö.A ve A.S.A. ise dün savcılıkça salıverilmişti.