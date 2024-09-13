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  4. Alaattin Çakıcı'yla birlikte fotoğrafları da vardı! Kemal Çağlar Temel'in öldürülme anı ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı'yla birlikte fotoğrafları da vardı! Kemal Çağlar Temel'in öldürülme anı ortaya çıktı

13.09.2024 10:10
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.09.2024 10:10
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İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde suikaste uğradı. Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yakın olduğu bilinen Temel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Temel’in iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırı anının görüntüleri de ortaya çıkarken, kameranın olay anını an be an kaydettiği görüldü.

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Temel aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla saldırının azmettiricisinin Boran Deniz olduğu ortaya çıkarken, tetikçiyle birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Eylül Çarşamba Günü saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

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ÖLDÜRÜLME ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kozmetik firma sahibi Kemal Çağlar Temel’in silahlı saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu esnada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.

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İŞ YERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALLATTİN ÇAKICI İLE YAKIN OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ederken cinayete kurban giden Kemal Çağlar Temel'in suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yakın olduğu da ortaya çıkmıştı. Temel'in sosyal medya hesabında Çakıcı ile çekilmiş fotoğraflarını yayınladığı ve Çakıcı ile ilgili paylaşımlar yaptığı görüldü.

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MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu. Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" dedi. Başka bir görgü tanığı da 'Tam arkasına döndüğü sırada arkasından ateş etti" diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi. Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar suikast saldırı
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