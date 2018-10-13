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Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi serbest

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen 13 Eylül'de, 'evrakta sahtecilik yaptıkları' ve 'suç örgütüne üye oldukları' iddiası üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla, aralarında İl Sağlık eski Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli, 15 Eylül’de sevk edildikleri savcılık tarafından salıverildi.
İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K., H.G., S.Z., İ.K. ve H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., İ.K. ve H.A. aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanırken, S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ, SERBEST KALDILAR
Keskin Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan F.E.G., T.A., A.Ü., İ.K. ve H.A., avukatlarının mahkemeye yaptıkları itiraz sonucu bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Tutuklu zanlılardan H.G. de geçen hafta içerisinde yine avukatlarının itirazı sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu kalmadığı, adı geçen 6 kişinin tutuksuz yargılanmalarının devam edeceği öğrenildi.
Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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