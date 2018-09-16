Alaattin Çakıcı'ya 'sahte rapor' operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. 23 kişiden 15'i dün sevk edildikleri savcılık tarafından salıverildi.

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G.'nin de bulunduğu eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaklaşık 11 saat süren mahkeme sonucu şüphelilerin aileleri zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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