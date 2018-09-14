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'Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor' operasyonunda 8 kişi serbest, 12 kişi sorguda

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 8'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 12'sinin sorgusu sürdürülüyor.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 8'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 12'sinin sorgusu sürdürülüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca evrakta sahtecilik yaptıkları ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki 21 kişi hakkında dün sabah gözaltı kararı verildi. Adresinde bulunamayan ve Balıkesir'e tayini çıktığı belirlenen 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı için 22 Haziran'da 'helalleşme' iznini de içeren süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile M.B., M.O., M.K., E.Ş., O.Ş., Y.Ö., S.Z., C.Ş., S.D., İ.K., H.A., Ö.A., A.D., M.G., H.G., O.D. ve M.U. dün gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan M.B., A.D., M.O., M.K., E.Ş., C.Ş., O.Ş. ile Y.Ö. bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada, rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, hakkında sürekli sağlık raporu düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından 13 Ağustos'ta Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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