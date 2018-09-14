HABER

'Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor' operasyonunda 8 kişi serbest, 12 kişi sorguda (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

GÖZALTINDA BULUNAN 6 DOKTOR DAHA SERBEST Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alattin Çakıcı’ya süresiz sağlık rapor düzenledikleri gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan 21 şüpheli doktordan M.Y., M.G., S.D., İ.İ., H.A.

GÖZALTINDA BULUNAN 6 DOKTOR DAHA SERBEST
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alattin Çakıcı’ya süresiz sağlık rapor düzenledikleri gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan 21 şüpheli doktordan M.Y., M.G., S.D., İ.İ., H.A. ve A.S.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli doktor, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Halen gözaltında 6 doktor bulunuyor. Olayla ilgili bir şüphelinin de aranmasına devam ediliyor.

PARTNERTelefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!Telefonunuz suya düşerse mutlaka bunu yapın!
Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdüDolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist yakalandı (2)- YenidenZeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist yakalandı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.