Alaattin Parlak kimdir? Alaattin Parlak kaç yaşında? Alaattin Parlak nereli?

75 kişinin yer aldığı yeni MKYK listesinde bulunan Alaattin Parlak, daha önce Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı, 25. Ve 26. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı olmuştur. Alaattin Parlak’ın yazdığı siyasi ve güncel konularla ilgili makaleler çeşitli gazete ve haber sitelerinde yayınlandı.

ALAATTİN PARLAK KİMDİR?

1974 yılı doğumlu Alaattin Parlak, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2001 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1997 - 2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Diyarbakır şube başkanlığı yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı İstişare Heyeti üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Gençlik ve Kadın çalışmalarına büyük önem veren ve gençliğin milli ve manevi yönlerinin artırılmasına yönelik çeşitli projelere öncülük etti.

Kültür Bakanlığı destekli çeşitli kazılarda çalıştı. Kendisine ait firmada yöneticilik yapmaktadır.