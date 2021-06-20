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Alabama’da Fırtına Can Kayıplarına Neden Oldu

20.06.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın güneydoğu bölgelerini etkisi altın alan Claudette Fırtınası nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Alabama’da Fırtına Can Kayıplarına Neden Oldu

Amerika’nın güneydoğu bölgelerini etkisi altın alan Claudette Fırtınası 10’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fırtına etkilli olduğu bölgelerde sele, hortumlara neden olurken çok sayıda ev de zarar gördü.

Fırtınanın neden olduğu Cumartesi günü meydana gelen ve 15 aracın karıştığı kazada 9’u çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada yaralananlar da oldu.

Başka bir olayda ağacın bir evin üzerine düşmesi sonucu 24 yaşında bir gençle, 3 yaşında çocuk yaşamını yitirdi.

Özellikle Alabama’nın kuzeyiyle Georgia eyaleti Cumartesi günü yoğun yağış aldı.

Georgia’nın kuzeyi, Güney Carolina’nın önemli bir bölümü, Kuzey Carolina kıyıları, Alabama’nın bazı bölgeleri için sel tehlikesi uyarıları yapıldı.

Yetkililer yeni haftanın ilk gününde fırtınanın Kuzey Carolina’nın doğusunda etkili olacağını ardından da Atlantik Okyanusu’na yöneleceğini belirtiyor.

Georgia’nın güneybatı kesiminde de hortumlar etkili olurken Florida’nın kuzeyinde de fırtına etkisini gösterdi.

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