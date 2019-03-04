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Alabama'yı Vuran Hortumda Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

04.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Alabama eyaletinde etkili olan hortum ve güçlü fırtınalar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybetti, cok sayıda kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Alabama'yı Vuran Hortumda Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

Alabama eyaletinin güneydoğusunu vuran hortum en az 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Birden fazla hortumun vurduğu eyalette çok sayıda ev ve işyerinin yerle bir olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Lee County Şerifi Jay Jones, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Jones, hasar görmüş alanlar üzerinde vücut ısısına duyarlı insansız hava araçları uçurarak hayatta kalan kişileri tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Ekipler yoğun bir çalışma yürüterek, yıkıntılar arasında kalmış kişilere ulaşmaya çalışıyorlar.

Bölge Şerifi, hortumun 1 km civarı bir genişlikteki alanda, geçtiği yerlerde büyük bir yıkıma neden olduğunu ve özellikle Beauregard adı verilen bölgede etkili olduğunu anlattı. Bu bölgedeki çok sayıda evin hortum nedeniyle tamamen yerle bir olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybedenler dışında, hastanelere kaldırılan çok sayıda yaralının bulunduğu ve yaralıların da çoğunun durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.

Lee County Adli Tıp Yetkilisi Bill Harris de sadece 4 çalışanlarıyla bölgede hayatını kaybedenlere ait cesetleri toplayamadıkları için eyalet yönetiminden yardım talep ettiklerini söyledi.

Ulusal Meteoroloji Servisi de Pazar günü geç saatlerde, Alabama’da F3 seviyesinde olduğu tespit edilen hortumun yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu açıkladı.

Büyük bir hortumun vurduğu Lee County kasabasına çok sayıda acil durum ekibi müdahale ederken hortumla birlikte etkili olan fırtınanın, Georgia, Güney Carolina ve Florida eyaletlerinde de hasara neden olduğu belirtiliyor.

Yoğun yağışın da fırtınayla birlikte geldiği bölgede, yıkılan evler ve binalardan kopan parçalar her tarafa savrulmuş durumda. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve yıkımın çok büyük olduğu bölgelere gazetecilerin girmesine henüz izin verilmedi. Fırtına nedeniyle Lee County ve çevresinde ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor.

Amerika Başkanı Donald Trump da hortum felaketiyle ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Trump, “Alabama ve çevresinin harika insanları, lütfen kendinize dikkat edin ve önlem alın. Tanrı, hayatını kaybedenler ve yaralananların aileleriyle birlikte olsun ve sizleri korusun” diye yazdı.

Lee County Acil Durum Ajansı Sözcüsü Rita Smith, yaklaşık 150 acil durum personelinin fırtınanın ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Ambulanslar, dev ışıklar ve bir de arama kurtarma köpeğinin çalışmalarda kullanıldığı belirtildi.

Alabama Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı Sözcüsü de eyalette etkili olan fırtına nedeniyle Lee County dışındaki bir bölgeden can kaybı haberi gelmediğini, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini, güneybatı bölgesinde de zarar gören kasabalar olduğunu söyledi.

Georgia eyaletinde de Atlanta şehrinin 130 kilometre güneyinde, güçlü fırtına nedeniyle yaralananlar olduğu açıklandı.

Bölgeden gelen görüntülerde evlerin çatılarının uçtuğu bazı araçların da rüzgar yüzünden ters döndüğü görülüyor. Bu bölgede de elektrik kesintileri yaşanıyor.

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