HABER

Alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 23:17 | Son Güncelleme

Alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ açıklarında alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Sahili Barbaros Mahallesi açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Teknedeki Osman P, Çağlar P, Yüksel A. ve Ebru A. denize düştü.

Çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler geldi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi Asyaport Limanı'na gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
'Geleneksel Gediz Tarhana Festivali' törenle açıldı'Geleneksel Gediz Tarhana Festivali' törenle açıldı
Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduNazilli Belediyesi, kendisi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 kişi Alabora deniz polisi kurtarma Tekirdağ tekne

En Çok Okunan Haberler

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Real Madrid fena karıştı!

Real Madrid fena karıştı!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.