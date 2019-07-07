HABER

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında nesli tehlike altında olan alaca sansar ailesi kameralara takılırken, ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.DKMP ekipleri, Kayseri’de yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alaca sansar ailesini görüntülemeyi başardı.

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında nesli tehlike altında olan alaca sansar ailesi kameralara takılırken, ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.
DKMP ekipleri, Kayseri’de yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alaca sansar ailesini görüntülemeyi başardı. Doğanın en temiz halini ziyaretçilerine sunan Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan alaca sansarlar aile halinde görüntülendi.
Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve "hassas kategori" diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor. Yaşama alanları, Avrupa’dan Kuzey Çin bölgesine kadar uzanan alaca sansarlar, Türkiye’de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kendi imkanlarıyla kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarların özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor.

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Çanakkale Boğazı’nda devasa vatoz görüntülendiÇanakkale Boğazı’nda devasa vatoz görüntülendi
45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! 45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.