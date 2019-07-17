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Alacağı olan gencin babasını vurup annesini rehin alan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Konya’da motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen bir kişi, 200 lira alacağı olduğu gencin babasını tüfekle vurarak ağır yaraladı, annesini ise rehin aldı.

Konya’da motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen bir kişi, 200 lira alacağı olduğu gencin babasını tüfekle vurarak ağır yaraladı, annesini ise rehin aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Ramazan D., yaklaşık 30 gün önce A.Ö’nün (18) motosikletini tamir etti. A.Ö., tamirciye olan 400 lira borcunun 200 lirasını vererek kalan 200 lirayı ise sonra ödeyeceğini söyledi. İddiaya göre, bir aydır 200 lirasını alamayan Ramazan D., dün öğle saatlerinde A.Ö’yü telefonla arayarak parasını istedi. A.Ö. de durumu ailesine anlattı. Anne H.Ö. (36) beraberine oğlunu da alarak, konuyu konuşmak için Ramazan D’nin iş yerine doğru yürümeye başladı. Anne ile oğlunun geldiğini gören tamirci, A.Ö’ye tüfekle ateş etti. A.Ö. yara almadan kurtulurken, tamirci Ramazan D., gencin annesi H.Ö’yü tüfek tehdidiyle zorla evine götürerek odaya kilitledi. Olayı duyan A.Ö’nün babası Mustafa Ö., yanına 200 TL alıp borcu ödemek için Ramazan D.’nin evine gitti. Kapıyı açan Ramazan D., baba Mustafa Ö’yü tüfekle karnından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Mustafa Ö., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerine teslim olan Ramazan D., emniyetteki sorgusunun ardından ’kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ramazan D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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