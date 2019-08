"Alacağımız evin yaşına dikkat etmeliyiz"

Prof. Dr. Gökmirza, ev alırken insanların dikkat etmesi gereken unsurlar olduğunu dile getirerek, "Öncelikle alacağımız evin mutlaka bir mühendislik hizmeti görmüş olması gerekiyor. Binanın yaşı çok önemli. Çok yaşlı ev almamakta fayda var. 35-40 senelik bir evin deprem riski yüksektir ve çoğunlukla da ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Alacağımız evin yaşına mutlaka dikkat etmeliyiz. Binanın bulunduğu bölge de önemlidir. Zeminin dolgu olmaması, yanında çok yüksek binaların ve derin hafriyatların bulunmamasına dikkat etmek gerekir. Kat çıkmaları, sonradan ilave edilen katları olmayan binalar tercih edilmeli. Kolon ve kirişlerinin düzenli olması, binanın mümkün olduğunca simetrik olmasına dikkat edilmeli, kiriş ve kolonları kesilmiş, projesine uygun olmayan binalardan uzak durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Yüksek bina sayısı giderek artıyor"

Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yüksek bina sayısının giderek arttığına dikkati çeken Gökmirza, şunları kaydetti:

"Temel olarak gerekli önlemler ve uygun projelerle inşaat mühendisleri olarak her türlü yapı projesini her alana uygulayabilme kapasitemiz var. Biz mühendisler olarak dünyada yaşanan her depremden dersler çıkarıyoruz. 1999 Kocaeli depreminde uygun yapılmadığında 4-5 katlı binaların nasıl yıkıldığını gördük. 1995 Dinar depreminde alüyvon üzerinde 1-2 katlı binaların hasarlarını gördük.