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Alacağını alamayınca borçlu adamın arabasını patlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 02:12 | Son Güncelleme

Adana'da iki şahıs, alacaklı olduğu kişinin otomobiline EYP attı. Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alacağını alamayınca borçlu adamın arabasını patlattı!

Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeye iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C’ye ait otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı

Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı.

ALACAKLARI İÇİN ARACI PATLATTILAR

Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C’in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı. (İHA)

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adana eyp

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