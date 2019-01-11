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Alacağını istedi, bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sigorta şirketi sahibi Sinan F., iddiaya göre alacağını istemeye gelen Yunis K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Alacağını istedi, bacağından vuruldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sigorta şirketi sahibi Sinan F., iddiaya göre alacağını istemeye gelen Yunis K.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Eskikale Mahallesi Bankalar Caddesi 1'inci Park Sokak üzerinde bulunan sigorta şirketinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan F.'den bir miktar alacağı olan Yunis K., iş yerine gelerek parasını istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sigorta şirketinin sahibi Sinan F., yanında bulunan tabancasını çıkararak Yunis K.'ye ateş etti. Sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Yunis K., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yunis K. olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yunis K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli Sinan F. olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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