Alacağını isteyen akrabası ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi bıçakladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, Yunus Olgun, kendi üzerinden televizyon satın alan ve borcunu ödemeyen akrabası Cengiz K. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Cengiz K., Yunus Olgun ile kavgaya ayırmaya çalışan Olgun'un eniştesi Mehmet Özünal (48) ve Mehmet Atasever'i (71), vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cengiz K. ve olaya karıştığı öne sürülen kardeşi Hakan K., gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Ahmet Yesevi Mahallesi 964 Sokak'ta meydana geldi. Cengiz K., iddiaya göre, akrabası olan Yunus Olgun'un adını kullanarak televizyon satın aldı. Cengiz K., bir süre televizyonun parasını ödemeyince Olgun'un evindeki eşyalar için haciz işlemi başlatıldı. Olgun, bugün oturdukları sitenin önünde Cengiz K. ile karşılaşınca parayı ödemesini ve hakkında başlatılan icra işleminin kapatılmasını istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Cengiz K., Yunus Olgun ve o sırada yanında olan eniştesi Mehmet Özünal ile Özünal'ın kayınpederi Mehmet Atasever'i bıçakladı. Cengiz K., olayın ardından kaçarken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Olgun, Özünal ve Atasever, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla Cengiz K. ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşi Hakan K. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

