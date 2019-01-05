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Alacak için yanlış adrese gidince öldürülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Olayın, maktulün alacaklı olduğu kişinin evi yerine yanlışlıkla başkasının adresine gitmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu çıktığı iddia edildi

Adana’da, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 26 Aralık’ta Erhan K'nin (51) yaşamını yitirdiği, Soner D'nin (32) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili katil zanlısı A.Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen A.C'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Erhan K. ve Soner D'nin, kendilerine borcu bulunan A.C'nin evi yerine yanlışlıkla A.Ö'nün adresine gittiği, ev sahibinin şahıslara tepki göstermesi üzerine kavga çıktığı belirlendi.

Daha sonra söz konusu kişilere borcu olan A.C'nin de kavgaya karıştığı ileri sürülen olayda, A.Ö'nün tabancayla Erhan K'yi öldürdüğü, Soner D'yi de yaraladığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen A.Ö. ile A.C. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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