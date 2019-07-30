HABER

Alacak verecek davası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu dükkanında silahla vuruldu.Olay, Sakarya’nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Alacak verecek davası kanlı bitti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu dükkanında silahla vuruldu.
Olay, Sakarya’nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G. isimli şahıs, aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu. Çevredeki esnafların silah seslerini duyduktan sonra dışarıya çıkmasıyla paniğe kapılan H.P. havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. M.G.’yi yerde kanlar içinde gören esnaf durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.G. Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan havaya ateş ederek kaçan H.P. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Alacak verecek davası kanlı bitti

Alacak verecek davası kanlı bitti

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandıPiyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiPençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.