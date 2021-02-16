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Alacak verecek kavgası: 2 yaralı

16.02.2021 00:57 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir apartmanda dairesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.Olay, saat 23.20 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Adana’da bir apartmanda dairesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Olay, saat 23.20 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Ç. ve arkadaşı Selahattin A. evinde oturduğu sırada isimlerini öğrenilemeyen 3 kişi geldi. Gelen kişiler ile Faruk Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Selahattin A. iki tarafında ayırmak istedi. Bu sırada karşı taraf Faruk Ç. ile Selahattin A.’yı tabanca ile bacaklarından yaraladı. Olayı gerçekleştirilen 3 kişi araca binip kaçtı. Faruk Ç. yaralı halde evinde yardım beklerken Selahattin A. ise evden çıkıp 100 metre kaçabildikten sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk Ç.’yi Adana Şehir Hastanesine, Selahattin A.’yı ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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