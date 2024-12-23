Alacak verecek kavgası vahşete döndü: Önce darp edildi ardından öldürüldü! O anlar kamerada

Yaşanan korkunç olay Karaköprü ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 19 Ağustos tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÖNCE DARP EDİLDİ ARDINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım (32) önce feci şekilde darp edildi. Ardından ise Yıldırım'a kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşun isabet etti.

Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VAHŞET ANI KAMERADA

Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

5 KİŞİDEN 3'Ü 3 AY SONRA SERBEST...

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi adli kontrol şartları uygulayarak 3 ay sonra serbest bıraktı. 2 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır