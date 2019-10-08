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Alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Denizli’nin Honaz ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.Edinilen bilgilere göre olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana geldi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana geldi. İddialara göre, babasına ait kahvehanede çalışan Erkan Y. (21) ile büfe işleten Nuri Kocatepe (48) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede bulunan av tüfeğini alan Erkan Y., Kocatepe’nin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Kocatepe kanlar içinde yerde kalırken, Erkan Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kocatepe’nin öldüğünü belirledi. Olay sonrası kaçan Erkan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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