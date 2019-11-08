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Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adana’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.Olay, 6 Kasım’da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Adana’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.
Olay, 6 Kasım’da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Selahattin Kılıç ile yanında çalışan Erol Taşdemir arasında alacak-meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü Taşdemir yolda yürüyen Kılıç’ı dövdü. Bunun üzerin Kılıç yanına oğlu Ahmet Kılıç (15) ve kardeşi Abdullah Kılıç’ı (15) alarak Taşdemir’in evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşdemir, ruhsatsız tabanca ile ateş ederek, Ahmet Kılıç’ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Taşdemir’i olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.
Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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