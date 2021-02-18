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  4. Alacak verecek kavgasında abi ve kardeşi bıçaklandı

Alacak verecek kavgasında abi ve kardeşi bıçaklandı

18.02.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı.Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek husumeti olan 2 grup çarşıda karşılaştı. Bunun üzerine 2 grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Ö. (27), belindeki bıçağı çıkartarak Mustafa A. (24) ve ağabeyi Seyfullah A.’yı (25) omuzlarından bıçakladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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