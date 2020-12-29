HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

29.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükoluklu köyünde akrabalar arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükoluklu köyünde akrabalar arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Sıddık M., Halit M. ile Abdullah M. yaralandı. Tabancadan çıkan mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken acil servis önünde yaralıların yakınları arasında tartışma çıktı. Acil servis önünde birbirine saldıran yaralı yakınlarına jandarma ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekiplerinin müdahaleleri sonucunda 1 kişi elleri kelepçelenerek jandarma aracına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarınSeri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın
3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bodrum’a yılbaşı akını! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra öldü

İzmir'de dehşet! Betül Tuğluk oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde vaka sıfırlandı

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.