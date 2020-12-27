HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alacak verecek kavgasında tüfekle vuruldu

Alacak verecek kavgasında tüfekle vuruldu

27.12.2020 14:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da alacak verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.Olay, Taşpazar Mahallesi 841 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da alacak verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Taşpazar Mahallesi 841 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. (23) ve Murat A. (17), Yiğithan K. (22) ile aralarında alacak verecek meselesini görüşmek üzere mahallede buluştu. Sokakta konuşan ve anlaşamayan 3 kişi tartışmaya başlarken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yiğithan K.’nin bacaklarına ateş etti. 3 el ateşin ardından 2 bacağından da yaralanan Yiğithan K. yere yığılırken, Murat A. ise yaralı şahsı yerde tekmeleyerek darp etti. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin peşine düştü. Hastaneye gelen ambulanstan indirilerek sedye ile acil servise taşınan yaralı Yiğithan K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Saçma yedik, saçma sapan konuşma” diyerek tepki gösterirken, olay yerinden firar eden 2 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheliler de Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'
TOGG CEO'su açıklama yaptı! İşte fabrikanın son durumuTOGG CEO'su açıklama yaptı! İşte fabrikanın son durumu

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.