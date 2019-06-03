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Alacak-verecek kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta alacak-verecek meselesi sebebiyle bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde yaşanmıştı.

Zonguldak’ta alacak-verecek meselesi sebebiyle bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle Sabahatdin K. ile tartışan Metin A., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanmış, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı. Metin A., hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zanlının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

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