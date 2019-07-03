HABER

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 06:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. ağır yaralandı.

Olay, bu sabah saat 04.00 sırlarında Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarından önceden alacak verecek meselesi olan T.P. ile N.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, T.P. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak N.S.'ye ardı ardına ateş etti. Göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, T.P. ise suç aleti ile olay yerinden kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, silah seslerini duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evinden çıkan doktor, N.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan N.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan T.P.'nin bir arkadaşını arayarak N.S. ile tartıştıklarını, tartışma büyüyünce de tabancasını çıkartarak N.S'ye. ateş ettiğini söylediği belirtildi. Arkadaşının konuşmasının ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan T.P. suçunu itiraf ederek suç aleti ile birlikte teslim oldu. T.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!
Alkollü sürücü dehşet saçtıAlkollü sürücü dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.