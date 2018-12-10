Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 1 yaralı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen bir lokanta sahibi, kiracısını silahla vurarak yaraladı.

Olay saat 14.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi , Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi Metin Bozkurt kiracısı Ahmet Bulca'nın işlettiği lokantaya geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu söylenen ikili burada tartışmaya başladı. Metin Bozkurt, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Bulca'ya bir el ateş etti. Lokanta işletmecisi çenesine isabet eden mermiyle yaralanırken, Metin Bozkurt olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan işletmeci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

