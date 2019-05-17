HABER

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet El H.’ye (27) 400 lira borç para veren Muhammed E. (25), verdiği parayı geri alamayınca Ahmet El H. ile buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammet E. belinden çıkardığı bıçakla Ahmet El H.’yi elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet El H.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olaya karışan 3 yabancı uyruklu şahsı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Tarsus’ta DEAŞ operasyonuTarsus’ta DEAŞ operasyonu
Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül olduAnkara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.