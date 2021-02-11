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Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

11.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.Olay, 11.50 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, 11.50 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. ile Y.K., alacakları bulunan D.D.’nin (24) Halep Caddesi üzerindeki ikametine gitti. Evin balkonuna çıkan D.D., M.Y. ve Y.K. isimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise D.D., içeriden aldığı pompalı tüfekle binanın önündeki şahıslara ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet alan M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y. beraberindeki arkadaşı Y.K. tarafından özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelisini olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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