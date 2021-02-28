HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

28.02.2021 08:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa’da bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Rasim K. ve Koray A. iş yerinde oturdukları esnada, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Emre K., iş yerine geldi. Emre K., Rasım K. ve Koray A., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emre K., belinden çıkardığı silah ile Rasim K. ile Koray A.’ya kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan Rasim K., ve Koray A., yere yığılırken, Emra K., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Emre K.’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Birçok il için yağmur ve kar uyarısıBirçok il için yağmur ve kar uyarısı
Mülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriMülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Vaka sayısı azalan illerden Van'da normalleşme beklentisi

Vaka sayısı azalınca 'normalleşme'ye hazırlandılar

Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

Birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Korku dolu gözlerle izlediler

Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.