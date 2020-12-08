Alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri hastanenin giriş ve çıkışlarında ise araçları tek tek kontrol ederek bölgede kuş uçurtmadı.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahipleri ile karşı grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmada silahlar karşılıklı ateşlendi. Olayda iş yeri sahibi Enes Güney ile iş yerine gelen Fatih Sunman, M.Y. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fatih Sunman ve Enes Güney’i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastaneye durumu ağır şekilde getirilen Fatih Sunman ve Enes Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ağır yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Adeta hastane bölgesinde kuş uçurtmayan ekipler hastanenin giriş ve çıkışlarında araçları tek tek kontrol etti.

