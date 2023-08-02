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  4. Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Akrabasına kurşun yağdırdı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Akrabasına kurşun yağdırdı

02.08.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden ve kolundan vuruldu. Silahlı kavganın alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Akrabasına kurşun yağdırdı

Konya'da Galip K., nargile salonunda birlikte oturduğu akrabası Umut K. tarafından aralarında çıkan borç-alacak tartışmasında tabancayla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Galip K. hastaneye kaldırılırken, Umut K. da gözaltına alındı.

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Olay, saat 17.00'de merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'ta bir nargile salonunda meydana geldi. Umut K. ve akrabası Galip K., birlikte oturdukları sırada aralarındaki borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut K., tabancayla Galip K.'nın üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Galip K. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Umut K. da polis tarafından gözaltına alındı.

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İkilinin 3 gün önce de aynı yerde, yine borç-alacak nedeniyle kavga ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Konya kavga

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