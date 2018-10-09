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Alacaklarını tahsil edemeyen işçiler intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, hükümet konağı inşaatında çalışan 4 işçi, alacaklarını tahsil edemedikleri iddiasıyla binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.  Olay, bugün gündüz saatlerinde hükümet konağının çatısında meydana geldi.

Alacaklarını tahsil edemeyen işçiler intihar girişiminde bulundu

Latif SANSÜR / SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, hükümet konağı inşaatında çalışan 4 işçi, alacaklarını tahsil edemedikleri iddiasıyla binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, bugün gündüz saatlerinde hükümet konağının çatısında meydana geldi. Binanın dış kaplama işini yapan taşeron firma, iddiaya göre ana firmadan 10 bin TL aldıktan sonra işçilerine ödeme yapmadan ortadan kayboldu. Bunun üzerine firmadan alacaklarını tahsil edemeyen işçiler hükümet konağının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı haber alarak gelen ana firmanın yetkilileri, ödemeyi kendilerinin yapacağını söyleyerek işçileri çatıdan indirdi. Bu arada sinir krizi geçiren bir işçi ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Alacaklarını tahsil edemeyen işçiler intihar girişiminde bulundu

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