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Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

İzmir'de bir inşaat firmasında çalışan ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kule vince çıkan işçiler, 7 saatlik eylemlerini alacaklarının ödenmesiyle sonlandırdı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir inşaat firmasından birkaç aydır maaşlarını alamadığını öne süren 17 işçi, kule vince çıkarak eylem yaptı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 17 işçi, birkaç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde şantiye içerisinde kurulu vince çıktı.

İşçiler, diğer çalışanlar ve yetkililerin ikna çabalarına rağmen vinçten inmeyince durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İnşaat alanına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin de ikna için uğraştığı işçiler, maaşlarının ödenmemesi halinde vinçten inmeyeceklerini belirtti.

Firma yetkililerinin şantiye alanına gelmesi ve maaşların ödenmesinin ardından işçiler, yaklaşık 7 saatlik eylemlerine son verip vinçten indi.

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eylem işçi izmir

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