HABER

Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler yine vince çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

ISPARTA'da önceki gün paralarını alamadıkları gerekçesiyle üniversite yerleşkesindeki çalıştıkları inşaatın kule vincine çıkan işçiler, bugün de eylem yaptı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da önceki gün paralarını alamadıkları gerekçesiyle üniversite yerleşkesindeki çalıştıkları inşaatın kule vincine çıkan işçiler, bugün de eylem yaptı. Metrelerce yükseklikteki vince çıkan 4 işçi, alacaklarının ödenmesini istedi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi'nde yapımı devam eden Teknokent inşaatında demir ve kalıp işi yapan ve 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle önceki gün vince çıkan işçiler, bugün de aynı eylemlerini sürdürdü. Önceki gün vince çıkıp eylem yapan işçiler polis ve firma yetkilileri tarafından ikna edilerek indirilirken, bugün öğle saatlerinde de işi bırakan 4 işçi alacakları ödenmediği gerekçesiyle kule vince çıkıp eylem yaptı.

İşçiler İsmail Dil, İsmail Arslan, Muhammed Oralı ve Radi Çolak, metrelerce yükseklikteki kule vinç üzerinde bazen hareket ederek, bazen de oturarak inşaat firması yetkililerini bekledi. İşçileri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler adına konuşan Veysel Karadere, işçilerin çoğunun 3 aydan bu yana 1 kuruş almadan çalıştığını, kiminin 6, kiminin 10 bin lira alacağı biriktiğini söyledi. Firma yetkililerine hiçbir şekilde ulaşamadıklarından söz eden Karadere, "Biz burada para beklerken firma tonlarca demiri şantiyeye gönderiyor. Para var ki bunu alıp gönderiyor. Bizim paramızı neden ödemiyorlar. Mübarek Ramazan gününde olacak iş mi?" diye sitem etti.

İşçiler tam yetkili biri gelip para ödenmesi konusunda güvence verinceye kadar eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. Polis eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmeye çalışıyor.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Yaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattıYaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattı
Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (2)Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.