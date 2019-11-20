HABER

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T., alacaklısı olduğu S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat villasında, kıyafetleri çıkarılarak, zincirle bağlanıp, dövüldü. Kendi imkanlarıyla zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T.'nin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, para meselesi yüzünden husumet oluştu. S.S., Ahmet T.'den alacağı olduğunu iddia ettiği 400 bin TL ile 70 bin doları istedi, ancak alamadı. S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen iki kişi, Ahmet T.'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. İki şüpheli, elbiselerini çıkardıkları Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp, dövdü. Şüpheliler, bir süre sonra Ahmet T.'yi bırakıp gitti.

Kendi imkanlarıyla zincirlerinden kurtulan Ahmet T., iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan'dan polisi aramasını istedi. Gelen polis ekibi, Ahmet T.'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T., daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Ahmet T.'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T.yi görünce şaşırdığını söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasp edildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Yaptığı kaza kaskının kamerasına yansıdıYaptığı kaza kaskının kamerasına yansıdı
Hayalini gerçekleştirip, köyüne 10 milyon liralık yatırım yaptıHayalini gerçekleştirip, köyüne 10 milyon liralık yatırım yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya işkence dayak iç çamaşırı

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Tek tek sınır dışı ediliyorlar! Sekiz günde 15 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi

Tek tek gönderiliyorlar! Sırada onlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.