Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, para meselesi yüzünden husumet oluştu. S.S., Ahmet T.'den alacağı olduğunu iddia ettiği 400 bin TL ile 70 bin doları istedi, ancak alamadı. S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen iki kişi, Ahmet T.'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. İki şüpheli, elbiselerini çıkardıkları Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp, dövdü. Şüpheliler, bir süre sonra Ahmet T.'yi bırakıp gitti.

Kendi imkanlarıyla zincirlerinden kurtulan Ahmet T., iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan'dan polisi aramasını istedi. Gelen polis ekibi, Ahmet T.'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T., daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.