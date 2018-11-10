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Alacaklı olduğu kişinin iş yerini ateşe vermeye kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, alacaklısının camını kırdığı işyerini, benzin dökerek ateşe vermek isteyen Y.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.  İlkadım ilçesinde dün Y.Ç., borç verdiğini öne sürdüğü E.K.'nin devren kiralık olan iş yerine gitti.

Alacaklı olduğu kişinin iş yerini ateşe vermeye kalkıştı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, alacaklısının camını kırdığı işyerini, benzin dökerek ateşe vermek isteyen Y.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde dün Y.Ç., borç verdiğini öne sürdüğü E.K.'nin devren kiralık olan iş yerine gitti. Parasını alamadığını belirten Y. Ç., dükkanın camını kırıp, elindeki bidonda bulunan benzini yere dökerek ateşe vereceğini söyledi. Çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Y.Ç.'yi ikna ederek dükkandan dışarı çıkardı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Y.Ç., "Ben ona kredi çekip borç verdim, ama geri alamadım. Bu sefer 'Dükkanı kapatma, bana devret' dedim, ona da tamam dedi ama meğer dolandırmış. Dünyanın en iyi adamı ben miyim? Benim param ne olacak?" dedi.
Yoğun şekilde benzin kokan iş yerinin etrafından güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alacaklı olduğu kişinin iş yerini ateşe vermeye kalkıştı

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