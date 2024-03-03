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Alacaklı olduğu kişiye kabusu yaşattı! 2 gün boyunca...

03.03.2024 14:59
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Kocaeli’de S.S. (30), borçlu olduğu Y.Ç. (26) ve onun arkadaşları tarafından zorla götürüldüğü evde 2 gün boyunca darp edildi. Kolu ve ayak bileği kırılan S.S. hastaneye kaldırılırken, 6 şüpheli ise yakalandı. Y.Ç.’nin S.S.’yi darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasp ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Alacaklı olduğu kişiye kabusu yaşattı! 2 gün boyunca...

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat Cuma günü S.S. (30), borçlu olduğu Y.Ç. (26) ile bir araya geldi. İkili arasında geçen görüşmede S.S., Y.Ç.’ye borcunu ödemeyeceğini bildirdi. İddiaya göre, Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S.’yi bir eve götürerek alıkoydu. Y.Ç. ve arkadaşları S.S.’yi 2 gün boyunca burada feci şekilde darp etti. 2 günün sonunda serbest bırakılan S.S. hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde S.S.’nin sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklıklar olduğu belirlendi. Hastane polisine haber verilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Y.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen arkadaşları İ.T., O.G., B.K., Ö.A. ile Ö.O. isimli şüpheliler yapılan operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklandı, Ö.A., B.K. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan, S.S. polise verdiği ifadesinde, Y.Ç. ile birlikte araç kiralayıp kaza yaptıklarını ve araç kiralama firmasına 90 bin TL borçlandıklarını söyledi. Cezaevine girdiği için parayı ödeyemediğini, Y.Ç.’nin kendisini alıkoyarak para istediğini belirtti. Y.Ç.’nin S.S.’yi darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasp ettiği aktarıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Kocaeli işkence
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