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Alacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı.

Alacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılar

Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)- AVCILAR'da 7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar. Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, "Bizler çok bağırdık ama hiç oraları olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler" diye konuştu. Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Alacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılarAlacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılarAlacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılar

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