HABER

Alacaklı oldukları kişiyi işte böyle kaçırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

AVCILAR'da  7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı.

Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)- AVCILAR'da 7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar. Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, "Bizler çok bağırdık ama hiç oraları olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler" diye konuştu. Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadıBıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadı
Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıBaşkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.