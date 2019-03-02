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Alacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ali Ünlü (28) öldü, ağabeyi Alper Ünlü (29) ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.  Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Alacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralı

Burhan CEYHAN- Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ali Ünlü (28) öldü, ağabeyi Alper Ünlü (29) ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'da cep telefonu alım satım işiyle uğraşan Ali ve Alper Ünlü kardeşler, iddiaya göre, borçlu oldukları kişilerden kaçarak, bir hafta arayla Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Ünlü kardeşlerin borçlu olduğu kişiler, iz sürerek dün Didim'e geldi, iki kardeşin kaldıkları yeri öğrendi. Ali Ünlü ve kardeşi Alper Ünlü ile yanlarına gelen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ünlü kardeşler tabancayla yaralandı, silahlı 4 kişi ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Ünlü kardeşler Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralı Ali Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alper Ünlü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Alper Ünlü, diğer yakınlarıyla birlikte kardeşinin cenazesini teslim alarak, toprağa vermek üzere Malatya'ya götürdü. Gözaltındaki 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Alacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralıAlacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralı

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