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Alacaklısından helallik isteyip, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Serdal A.

Alacaklısından helallik isteyip, intihar etti

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Serdal A. (40), borçlu olduğu kişiyi cep telefonu ile arayıp, "Hakkını helal et, borcumu ödeyemiyorum" dedikten sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Nusaybin ilçe merkezinde oturan Kalecik köyünde de bahçesi olan evli ve 3 çocuk babası Serdal A., borçlu olduğu adı açıklanmayan bir kişiyi cep telefonu ile aradı. Serdal A., iddiaya göre, bu kişiye "Hakkını helal et, borcunu ödeyemiyorum. İntihar edeceğim" dedikten sonra telefonu kapattı.
alacaklı olan kişi, defalarca aradığı Serdal A.'ya ulaşamadı, bunun üzerin yakınlarına haber verdi.
Kalecik köyündeki bahçeye giden yakınları, Serdal A.'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilen Serdal A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serdal A.'nın cenazesi , otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Alacaklısından helallik isteyip, intihar etti

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