Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı

Bal\u0131kesir\u2019in Dursunbey il\u00e7esinde bulunan Ala\u00e7am Da\u011flar\u0131\u2019nda orman yang\u0131n\u0131 ba\u015flad\u0131.\nDursunbey il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 olan Ala\u00e7am Da\u011flar\u0131\u2019nda orman yang\u0131n\u0131 ba\u015flad\u0131. Yang\u0131na karadan ve havadan m\u00fcdahale ba\u015flad\u0131.Mezarl\u0131k ziyareti yapanlar\u0131 paraya bo\u011fduBalkondan d\u00fc\u015ferek \u00f6l\u00fcme 3 g\u00f6zalt\u0131Marmara Adas\u0131\u2019nda orman yang\u0131n\u0131
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