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Alaçatı Ot Festivali'ndeki binbir lezzete katılımcılar tarafından yoğun ilgi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde 10'uncu kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin birçok kentinden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Alaçatı Ot Festivali'ndeki binbir lezzete katılımcılar tarafından yoğun ilgi 

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde 10'uncu kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin birçok kentinden gelen ziyaretçileri ağırladı. Çeşme'de yetişen yöresel lezzetlerden yapılan yemekleri duyan ancak daha önce hiç gelemeyen birçok kişi, festivalde gördüğü çeşit çeşit otlar karşısında şaşkınlık yaşadı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde düzenlenen Ot Festivali, ikinci gününde de doğal ot ve yöresel lezzet meraklılarının akınına uğradı. Türkiye'nin birçok kentinden festivale gelen ve çeşit çeşit otları görenler, şaşkına döndü. Daha önce hiç görmedikleri, adını bile duymadıkları otlarla ve bu otların yemekleri ile karşılaşanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaçatı Ot Festivali için düzenlenen kortej yürüyüşü de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer ile yine Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran'ın yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kortejde bulunan tek kişilik arabalar, çiçekler ve balonlarla süslendi. Festivale katılan kadınlar, papatyadan yapılan taçlar taktı. CHP'li Tunç Soyer, "Çok güzel, her şey harika. Her zaman geliyordum, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelmek gurur verici" dedi.
BİRBİRİNDEN FARKLI OTLAR SERGİLENDİ
Festival kapsamında açılan tezgahlarda da bir birinden renkli farklı otlar yer aldı. Bu yıl teması 'Pazı' olarak belirlenen Ot Festivali'nde, yetiştirilen otlardan çeşit çeşit yemekler yapıldı. Enginar dolması, şefketi bostan, pazı, sarma, kekler, börekler gibi farklı farklı yiyeceklerin süslediği tezgahlar, oldukça ilgi topladı. Festivale katılan Savaş Kepiç (50), "Burada her şey çok güzel, mükemmel. İnanılmaz lezzetler var. Otları harika, bir de zeytin yağında yaptığınızda hem sağlıklı hem de keyifli. Ben Alaçatı'yı çok beğeniyorum. Herkesi buraya beklerim" dedi.
Yetiştirdiği ve doğadan topladığı ürünleri festivalde satan Mehmet Yanar (54) ise "Bu ürünler Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne ait. Altın otu, arap saçı, karabaş, yemlik ve kekik var. Bunların hepsini doğadan topluyoruz. Elimizdeki nasırlardan anlayın doğadan toplanıp getirildiklerini" diye konuştu.
'OTLARIN ÇOĞUNU BİLMİYORUM'
Festivalde kendi ürettikleri damla sakızlı gazozu satan Saffet Dinçalp (34), "Alaçatı'nın meşhur damla sakızlı gazozu. Kesinlikle glikoz şurubu içermez. Saf pancar şekerinden yapılır. Alaçatı'nın bir numaralı içeceği" dedi.
Festivalin en büyük meraklıları ise İstanbul'dan gelenler oldu. İstanbul'dan festivale katılmak için geldiğini söyleyen Selin Çiftçi, "Çok fazla bilmediğimiz ot var. Biz de öğreniyoruz. Şimdi enginar dolması alacağım. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Daha önce hiç enginar dolması yememiştim. Alıp tadacağım" diye konuştu.
Yine festivale katılmak için İstanbul'dan gelen Afra Eloisa da "Alaçatı Ot Festivali'ne ilk defa geldim. İstanbul'dan bu festival için geldik. Daha önce duymuştuk, merak ettik. Ben otların çoğunu aslında daha önce hiç görmedim. Yani çok güzel kokular var. Burası çok güzel, ben İzmir halkını da zaten çok seviyorum" dedi.

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